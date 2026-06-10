Uppgifter: Oscar Hiljemark erbjuden till Sampdoria

Det gick inte vägen för Oscar Hiljemark i Pisa.

Nu har svensken blivit erbjuden till Sampdoria, enligt uppgifter.

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Under uppmärksammade former flyttade Oscar Hiljemark från Elfsborg till Pisa under vintern.

Därefter gick nära ingenting svenskens väg då hans lag endast vann en av 15 matcher vilket innebar degradering från Serie A.

Så sent som i måndags stod det också klart att den förre Elfsborgs-managern entledigades från sitt uppdrag.

Nu har han erbjudits till Sampdoria, som liksom Hiljemarks tidigare klubb kommer att spela Serie B-fotboll nästa säsong, enligt transferjournalisten Nicoló Schira.

Hur Sampdoria ställer sig till erbjudandet framgår dock inte av Schiras uppgifter. Just nu tränar Attilio Lombardo Genua-klubben och har kontrakt i två år till. Däremot har det spekulerats om hans framtid.