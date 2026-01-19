AIK bryter kontraktet med Tinde Teribe

AIK säger upp avtalet med talangen Tinde Teribe, 18.

Anledningen ska vara att spelaren brutit mot klubbens värdegrund och uppförandekod.

Foto: Bildbyrån

18-årige Tinde Teribe skrev A-lagskontrakt med AIK i oktober i fjol.

Nu meddelar ”Gnaget” att kontraktet med talangen från Burkina Faso bryts i förtid på grund av disciplinära skäl.

”AIK Fotboll har avslutat anställningen av Tinde Teribe med omedelbar verkan på grund av disciplinära skäl. Spelaren har vid upprepade tillfällen brutit mot klubbens värdegrund och uppförandekod vilket ligger i grund till att detta beslut har fattats.”, skriver klubben på sin hemsida.

Tinde Teribe anslöt till AIK:s akademi sommaren 2025 från BASGA Jo Academy.