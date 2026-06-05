Officiellt: Kalmar FF förlänger med Carl Gustafsson

Kalmar FF säkrar upp en viktig pusselbit för framtiden.

Mittfältaren Carl Gustafsson har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig över säsongen 2027.

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Kalmar FF meddelar under fredagen att mittfältaren Carl Gustafsson har förlängt sitt kontrakt med klubben. Det nya avtalet gäller till och med säsongen 2027.

Gustafsson, som tillhör föreningens egna led, uttrycker stor glädje över att förlängningen nu är på plats.

– Det känns väldigt bra att allt har kommit på plats. Jag och Mats Winblad har haft en bra dialog och visat stor respekt för varandra genom hela processen. Jag älskar att spela fotboll på Guldfågeln Arena och har verkligen njutit av våren. Nu ser jag fram emot att fortsätta det hårda arbetet, säger han till klubbens hemsida.

Sportchefen Mats Winblad:

– Det känns fantastiskt kul att kunna förlänga med Calle. Han är inte bara en mycket skicklig fotbollsspelare, utan också en viktig förebild för våra yngre spelare och en stark ambassadör för Kalmar FF. Hans professionalism, ödmjukhet och engagemang bidrar positivt till hela föreningen, säger Winblad.

Carl Gustafsson skrev sitt första A-lagskontrakt med Kalmar FF sommaren 2019. Sedan dess har han gjort 93 allsvenska matcher för klubben.