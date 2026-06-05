Massimiliano Allegri har tackat för sig i AC Milan.

Nu är Serie A-klubben nära att göra klart med ersättaren, enligt uppgifter.

Det blir inte den förre Liverpool-tränaren Arne Slot.

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Det var i slutet av maj som det stod klart att Massimiliano Allegri fick lämna Milan till följd av sämre sportsliga resultat.

Sedan dess har Milano-klubben varit på jakt efter en ersättare, som man nu har närmat sig.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri ska Gerry Cardinale, ägare av Red Bird, ha gått emot Zlatan Ibrahimovic rekommendation och nobbat den förra Liverpool-bossen Arne Slot.

I stället pekar det mesta på att Oliver Glasner, som senast tränade Crystal Palace, kommer att skriva på för ”Il Rossoneri” inom kort.

Innan Glasner tränade Palace har han basat över klubbar som österrikiska Lask Linz och tyska Eintracht Frankfurt och Wolfsburg.