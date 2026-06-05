Mexiko i VM 2026 – Allt du behöver veta

Mexiko i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Som en av tre värdnationer går Mexiko in i VM 2026 med enorma förväntningar. Den nuvarande femtondeplatsen på världsrankingen skvallrar om ett landslag med hög grundkapacitet. Samtidigt vill nationen snabbt radera minnena från det tidiga uttåget i Qatar 2022.

Lagets nuvarande bana pekar uppåt efter en period av instabilitet. Under ledning av en pragmatisk tränarprofil har laget hittat tillbaka till en tydlig taktisk identitet. Mycket av det offensiva ansvaret vilar tungt på en rutinerad anfallare.

Turneringstaket är högt, särskilt med det massiva hemmastödet i ryggen. Laget kommer att spela sina gruppspelsmatcher på klassiska Estadio Azteca och i Guadalajara. Där förväntas en fientlig atmosfär för gästande lag. Frågan är om den kollektiva defensiven kan stå emot när motståndet trappas upp i utslagsrundorna.

Snabbfakta

Förbundskapten Javier Aguirre Smeknamn El Tri, El Tricolor FIFA-ranking 15 Bästa VM-resultat Kvartsfinal (1970, 1986) Antal VM-framträdanden 18

Mexiko i tidigare VM

Det senaste världsmästerskapet i Qatar slutade i en enorm besvikelse. För första gången sedan 1978 tvingades Mexiko lämna turneringen redan efter gruppspelet. Denna missräkning bröt en imponerande svit av sju raka mästerskap där laget alltid nådde åttondelsfinal.

Historiskt sett har nationens största framgångar kommit på hemmaplan. Både 1970 och 1986 nådde laget kvartsfinal, vilket fortfarande är deras bästa resultat. Den berömda femte matchen har länge varit en mental barriär.

I det nya formatet innebär den femte matchen endast åttondelsfinal. Målsättningen är nu att nå den sjätte matchen och därmed tangera sin historiska toppnotering. Jämfört med tidigare turneringar krävs nu en ännu starkare defensiv stabilitet.

År Resultat M V O F GM IM 2022 Gruppspel 3 1 1 1 2 3 2018 Åttondelsfinal 4 2 0 2 3 6 2014 Åttondelsfinal 4 2 1 1 5 3 2010 Åttondelsfinal 4 1 1 2 4 5 2006 Åttondelsfinal 4 1 1 2 5 5 2002 Åttondelsfinal 4 2 1 1 4 4 1998 Åttondelsfinal 4 1 2 1 8 7 1994 Åttondelsfinal 4 1 2 1 4 4 1990 Avstängda — — — — — — 1986 Kvartsfinal 5 3 2 0 6 2

Mexikos väg till VM 2026

Som värdnation var Mexiko direktkvalificerade till sommarens mästerskap. Laget slapp därmed den traditionella och ofta krävande kvalprocessen i Nordamerika. Istället har förberedelserna bestått av träningsmatcher och regionala turneringar.

Utvecklingen under denna period har gått från kaos till stabilitet. Laget genomgick en taktisk evolution som kulminerade i en seger i Gold Cup 2025. Finalsegern mot USA bekräftade att truppen har hittat en vinnande formel.

Under våren visade laget prov på en nyfunnen mental styrka. Trots avsaknaden av flera nyckelspelare spelade de oavgjort mot toppnationer som Portugal och Belgien. Detta indikerar att lagbygget står stabilt inför mästerskapet.

Mexikos förbundskapten: Javier Aguirre

När Javier Aguirre tog över landslaget i mitten av 2024 var det en nation i fotbollsmässigt kaos. Detta är hans tredje sejour som förbundskapten för Mexiko. Han har snabbt injicerat en välbehövlig trygghet i en tidigare osäker trupp.

Hans tränarfilosofi bygger på pragmatism och en solid defensiv struktur. Precis som den klassiska skandinaviska modellen prioriterar han kollektivet framför individuell briljans. Aguirre har en gedigen meritlista och representerade själv landet som spelare under hemmaturneringen 1986.

Hans ledarstil är direkt och kravställande. Denna mentalitet kan bli avgörande när trycket från hemmafansen ökar under mästerskapet. Han har redan bevisat att han kan leda laget till titlar i regionen.

Så spelar Mexiko: Taktisk analys

Under den nuvarande ledningen har laget lämnat en expansiv fotboll bakom sig. Istället har en tydlig 4-3-3-formation implementerats. Denna struktur är designad för att klara av turneringens fysiska krav.

Presspelet är välorganiserat och förlitar sig på en låg och kompakt försvarslinje. Omställningsspelet är snabbt och direkt, ofta via yttrarna. Under Gold Cup 2025 visade laget upp en imponerande defensiv organisation.

De släppte endast till 2.1 förväntade insläppta mål (xGA) under hela turneringen. Uppbyggnadsspelet styrs ofta från de centrala mittfältarna. Utan sin ordinarie anfallare har laget dock haft svårt att luckra upp lågt stående försvar.

Förväntad startelva

Mexiko: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, César Huerta, Raúl Jiménez.

Denna uppställning speglar en pragmatisk balans mellan defensiv stabilitet och offensiv spets. Skador på nyckelspelare har tvingat fram förändringar, särskilt på målvaktsposten där Rangel förväntas ta över. Det centrala låset med César Montes och Johan Vásquez är fundamentalt för lagets defensiva framgång. Offensivt kretsar mycket kring Jiménez förmåga att agera uppspelspunkt och fördela bollar till yttrarna.

Nyckelspelaren: Raul Jimenez

Den 34-årige Raul Jimenez är lagets absolut viktigaste offensiva pjäs. Anfallaren har representerat landslaget sedan 2013 och närmar sig toppen av den historiska skytteligan. Hans form i klubblaget Fulham har varit strålande de senaste säsongerna.

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Internationellt var han helt avgörande när nationen vann Nations League och Gold Cup. Hans taktiska betydelse sträcker sig långt bortom enbart målskytte. Genom att droppa ner i banan och fördela bollar skapar han ytor för yttermittfältarna.

Utan honom på planen blir lagets anfallsspel ofta uddlöst och statiskt. Om han drabbas av skador saknar nationen en beprövad ersättare av samma kaliber.

Framtidslöftet: Gilberto Mora

Den blott 17-årige Gilberto Mora representerar nästa generation av mexikanska fotbollsstjärnor. Mittfältaren fick sitt stora genombrott under Gold Cup-turneringen. Hans imponerande insatser där gjorde honom till ett hett namn för en ordinarie plats i startelvan.

Tyvärr har skadeproblem stört hans uppladdning inför mästerskapet. Taktiskt bidrar han med en dynamik och kreativitet som det centrala mittfältet ibland saknar. Om han återfår sin fulla fysik kan han bli en obehaglig överraskning för motståndarna.

Nationens förhoppningar vilar tungt på att denna unga talang kan leverera på den största scenen. Hans spelstil drar tankarna till spelskickliga skandinaviska mittfältare som styr tempot från djupet.

Mexikos trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Raúl Rangel Guadalajara Målvakt Carlos Acevedo Santos Laguna Målvakt Guillermo Ochoa AEL Limassol Målvakt Försvarare Jorge Sánchez PAOK Försvarare César Montes Lokomotiv Moscow Försvarare Johan Vásquez Genoa Försvarare Israel Reyes América Försvarare Mateo Chávez AZ Försvarare Jesús Gallardo Toluca Försvarare Mittfältare Érik Lira Cruz Azul Mittfältare Orbelín Pineda AEK Athens Mittfältare Obed Vargas Atlético Madrid Mittfältare Álvaro Fidalgo Betis Mittfältare Edson Álvarez Fenerbahçe Mittfältare Luis Chávez Dynamo Moscow Mittfältare Gilberto Mora Tijuana Mittfältare Brian Gutiérrez Guadalajara Mittfältare Luis Romo Guadalajara Mittfältare Anfallare Raúl Jiménez Fulham Anfallare Alexis Vega Toluca Anfallare César Huerta Anderlecht Anfallare Guillermo Martínez UNAM Anfallare Julián Quiñones Al-Qadsiah Anfallare Roberto Alvarado Guadalajara Anfallare Santiago Giménez Milan Anfallare Armando González Guadalajara Anfallare

Mexiko: Allt du behöver veta

Sommarens mästerskap blir det artonde i ordningen för den nordamerikanska nationen. Truppen besitter en enorm erfarenhet av stora internationella sammanhang. Den taktiska grunden är stark, framför allt defensivt där laget endast släppte till 2.1 xGA under sin senaste guldresa.

Svagheterna ligger i den offensiva bredden. Det finns en överdriven tilltro till åldrande stjärnor i anfallet. Om målskyttet låser sig saknas tydliga alternativ från bänken. Ett annat problem är produktionen från kanterna.

Alexis Vega dominerar i den inhemska ligan men har svårt att överföra formen till landslaget. Dessutom har stjärnanfallaren Santiago Giménez dragits med skador i Milan. Han missade fem månader av klubblagssäsongen vilket skapat oro.

Jämfört med turneringens absoluta favoriter saknar truppen den yttersta spetskompetensen på flera positioner. Skador på nyckelspelare som Luis Malagon och Marcel Ruiz har stört förberedelserna avsevärt. Trots dessa avbräck är utsikterna i gruppspelet mycket goda.

Motståndet bestående av Sydafrika, Sydkorea och Tjeckien betraktas som en gynnsam lottning. Att vinna gruppen är en tydlig målsättning för värdnationen.

Mexikos spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Mexiko

Att nå fasen Sannolikhet Vinnare 0.3% Final 1.2% Semifinal 3.9% Kvartsfinal 14.5% Åttondelsfinal 46.3% Sextondelsfinal 89.1%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 49.1% Avancemang från grupp 89.1% Utslagna i gruppspel 10.9%

De prediktiva modellerna ger en intressant inblick i lagets chanser. Dessa system analyserar enorma mängder data, inklusive historiska resultat och nuvarande form. Enligt simuleringarna är chansen stor att laget vinner sin grupp.

Att nå kvartsfinal bedöms dock som betydligt svårare och ligger runt 14 procent. Denna siffra speglar nationens historiska svårigheter att passera åttondelsfinalen. Rankingen som världens femtonde bästa lag stämmer väl överens med sannolikheten att nå den andra utslagsrundan.

Summering

Turneringstaket för denna värdnation är tveklöst en kvartsfinalplats. Den största osäkerheten ligger i anfallsspelet och bristen på renodlade målskyttar bakom förstahandsvalet. Om kollektivet kan upprätthålla sin defensiva disciplin kan de gå långt.

Mycket kommer att definieras av hur väl truppen hanterar den massiva pressen från hemmapubliken. Det återstår att se om detta blir mästerskapet där förbannelsen kring åttondelsfinalerna äntligen bryts.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.