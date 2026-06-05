STOCKHOLM. Han blev bara ett halvår på tränarposten.

Nu vill sportchef Mikael Hjelmberg att ersättare Henrik Rydström ska bidra med det som brast med Kalle Karlsson.

– Vi hoppas få en tydligare kravställare och ett tydligare ledarskap gentemot gruppen, säger Hjelmberg på presskonferensen från Årsta.

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Hammarby går skilda vägar med Kalle Karlsson – och ersätter med flerfaldige SM-guldvinnaren Henrik Rydström.

Allt blev klart under fredagen och Rydström berättade att det hela gått snabbt, att allt tog fart den här veckan.

Men varför sparkades Karlsson efter bara ett halvår på posten?

Sportchef Mikael Hjelmberg är tydlig med vad som saknades i Karlssons arbete på Årsta.

– Kravställandet på spelarna är en del och det generella ledarskapet har vi sett behövs stärkas upp, säger han innan han blir självkritisk.

– Jag ska titta mig själv i spegeln och se hur den här rekryteringsprocessen gick till, säger Hjelmberg om Kalle Karlsson.

Sportchefen medger att det var tufft att behöva sparka Karlsson som så sent som i december presenterades som Middlesbrough-flyktande Kim Hellbergs efterträdare efter sina år i Västerås SK.

– Jobbigt och väldigt tråkigt att lämna det beskedet till honom. Jag har den största respekten för Kalle, han har gjort sitt absolut bästa varje dag och är en väldigt bra person, säger Hjelmberg och fortsätter:

– Att behöva meddela honom att vi väljer att gå en annan väg är givetvis tufft men däremot nödvändigt för Hammarbys kortsiktiga och långsiktiga målsättning.