AIK kan slå sitt egna rekord: ”Ett kvitto på lojaliteten”

AIK slog rekordet för publiksnittet i allsvenskan förra året.

Nu ser det ut som att klubben slår sitt eget rekord i år.

– Vi tycker om att se oss som Sveriges största lag, säger Jakob Odmark, Biljett- och CRM-ansvarig, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Förra hade AIK 28 589 i publiksnitt, vilket blev ett nytt allsvenskt rekord. Nu ser det ut som att AIK kommer krossa sitt egna rekord. Just nu har klubben nästan 33 000 i snitt på sina hemmamatcher (32 931 för att vara exakt).

– Det känns jättebra och superkul såklart. Man vågar ju aldrig föreställa sig var taket för allt det här är. Det känns inte som att vi är nära det men ändå blir man förvånad och man vågade knappt tro på de nivåerna vi låg på förra året och nu ligger vi betydligt högre än så. Det är skitkul för alla inblandade, säger Jakob Odmark, Biljett- och CRM-ansvarig, till FotbollDirekt.

Att det är just AIK som kan slå sitt egna rekord är något som Odmark tycker är naturligt eftersom klubben är på en bra plats.

– Det känns på ett sätt naturligt. Vi har jobbat med det här i många år och jag har hejat på AIK hela livet och jag tycker att vi är där vi ska vara. Vi är på en arena som kan ta 50 000 så vi är inte nöjda här. Vi tycker om att se oss som Sveriges största lag och därför känns det som att vi är där vi ska vara, säger han och fortsätter:

– Men det är superkul såklart och ett kvitto på det jobb vi gör och ett kvitto på lojaliteten och den villkorslösa lojaliteten som finns hos alla AIK:are där ute och att intresset för fotboll, allsvenskan och AIK i synnerhet är stort och växer.

Hur mycket betyder det för er som jobbar i AIK och för spelarna att det är just ni som kan slå rekordet?

– Jättemycket. För oss som jobbar med det ger det bara energi och drivkraft att fortsätta jobba med det och fortsätta göra det vi gör. Som AIK:are ska man bara känna en jävla stolthet över vilken fantastisk klubb man tillhör och vilken lojalitet som finns och vilka fantastiska supportrar som AIK har.

Ekonomiskt är publikintäkterna ett av tre ben som AIK står på, med andra ord är det en viktig del för att verksamheten ska fungera.

– Det är många olika intäktsben att stå på i AIK. Publikintäkterna är en viktig del av det.