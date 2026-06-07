Danska landslagsläkaren: ”Christian mår bra”

Christian Eriksen fördes till sjukhus efter kollapsen i träningslandskampen mot Ukraina.

Nu kommer lugnande besked från det danska landslaget.

– Christian mår bra och gick själv av planen, säger Boesen till BT.

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Oro spreds över fotbollsvärlden när Christian Eriksen föll ihop under Danmarks träningsmatch mot Ukraina på söndagen.

Efter incidenten fördes den danske mittfältaren till Odenses universitetssjukhus för vidare undersökningar. Med i ambulansen fanns hans fru Sabrina.

Nu ger landslagets läkare Morten Boesen en positiv uppdatering om Eriksens tillstånd.

– Christian mår bra och gick själv av planen, säger Boesen till BT.

Läkaren berättar även att Eriksen snabbt återfick medvetandet efter händelsen.

– Som jag ser det fungerar pacemakern som den ska. Han var borta en kort stund, men återfick medvetandet mycket snabbt, och vi fick snabbt kontakt med honom, säger Boesen.

Eriksen drabbades av ett hjärtstopp under EM 2021 och var borta från fotbollen i nästan ett år. Han kunde senare återuppta karriären tack vare en inopererad ICD-enhet som kan ingripa vid allvarliga hjärtrubbningar.

Vad som orsakade söndagens kollaps är ännu inte känt.

– Nu ska han undersökas vidare på sjukhuset för att ta reda på vad som orsakade detta. Vi har ständig kontakt med honom och läkarna på sjukhuset, säger Boesen.