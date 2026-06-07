Japan i VM 2026 – Allt du behöver veta

Japan i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Japan går in i VM 2026 i Nordamerika med höga förväntningar och en tydlig uppåtgående formkurva. Efter att ha dominerat det asiatiska kvalet är siktet inställt på att nå längre än någonsin tidigare. Truppen präglas av en stark taktisk identitet där nästan alla spelare numera är ordinarie i de största europeiska ligorna.

Samurai Blue förlitar sig inte längre på tillfälligheter eller ett lågt stående försvar. De förväntas istället styra matchbilden genom ett intensivt presspel och snabba omställningar. Mycket av det offensiva ansvaret vilar på nyckelspelaren Ritsu Dōan. Frågan är om Japan äntligen kan bryta sin barriär och nå en efterlängtad kvartsfinal.

Snabbfakta

Förbundskapten Hajime Moriyasu Smeknamn Samurai Blue FIFA-ranking 18 Bästa VM-resultat Åttondelsfinal Antal VM-framträdanden 8

Japan i tidigare VM

Japan nådde åttondelsfinalen i Qatar 2022. Turneringen präglades av stor taktisk flexibilitet och historiska segrar mot både Tyskland och Spanien. Det var fjärde gången på de sex senaste mästerskapen som nationen tog sig vidare från gruppspelet. Tidigare har asiatiska lag ofta haft svårt att etablera ett eget grundspel mot tungt europeiskt motstånd.

Den trenden bröts senast genom vassa omställningar och extremt kliniska avslut. Nu är målsättningen att överträffa åttondelsfinalerna från 2002, 2010, 2018 och 2022.

År Resultat Spelade Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål 1998 Gruppspel 3 0 0 3 1 4 2002 Åttondelsfinal 4 2 1 1 5 3 2006 Gruppspel 3 0 1 2 2 7 2010 Åttondelsfinal 4 2 1 1 4 2 2014 Gruppspel 3 0 1 2 2 6 2018 Åttondelsfinal 4 1 1 2 6 7 2022 Åttondelsfinal 4 2 1 1 5 4

Japans väg till VM 2026

Kvalspelet bekräftade Japans position som Asiens starkaste fotbollsnation. Taktisk utveckling och truppens stabilitet var tydliga framgångsfaktorer under hela resan mot mästerskapet. I den andra rundan vann nationen samtliga sex matcher mot asiatiskt motstånd. Offensiven levererade 24 mål samtidigt som defensiven höll nollan intakt rakt igenom.

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Den tredje rundan bjöd på tuffare motstånd i form av Australien och Saudiarabien. Även där dominerade Japan och slutade i överlägsen stil överst i gruppen. Den imponerande målskillnaden på +27 visade på en exceptionell effektivitet framåt. Samtidigt släppte man endast in tre mål på tio spelade matcher.

Japans förbundskapten: Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu tillträdde under sommaren 2018 och är numera nationens mest långvariga förbundskapten. Hans tränarfilosofi bygger på pragmatism och en välstrukturerad defensiv grund. Ledarskapet beskrivs ofta som lugnt och metodiskt, vilket skapar en tydlig trygghet i spelartruppen. Hajime Moriyasu vann tre ligatitlar med Sanfrecce Hiroshima innan han tog över landslaget.

Taktiskt sett påminner hans flexibilitet om hur Lars Lagerbäck tidigare organiserade sina lag i internationella sammanhang. Det handlar om att snabbt kunna skifta formation utifrån motståndets specifika styrkor. Hans unika förmåga att förändra matchbilder i realtid kan bli helt avgörande i sommar.

Så spelar Japan: Taktisk analys

Den taktiska identiteten bygger numera på ett intensivt presspel kombinerat med ett lågt och disciplinerat försvarsblock. Grundformationen utgår ofta från 4-2-3-1. Mot starkare nationer skiftar Japan regelbundet till ett 3-4-3-system för att stänga ytor centralt. Speluppbyggnaden är rak och fokuserar på snabba offensiva omställningar via kanterna.

I det asiatiska kvalet snittade man över 65 procent bollinnehav. I mästerskapet förväntas man dock överlåta mer initiativ till motståndarna i de tuffaste matcherna. Den defensiva linjen är extremt synkroniserad, vilket märktes under de hållna nollorna mot Skottland och England. Spelstilen kan jämföras med hur Sydkorea agerade 2002, men med vassare teknisk kvalitet.

Förväntad startelva

Japan: Zion Suzuki, Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Wataru Endo, Ao Tanaka, Junya Itō, Takefusa Kubo, Ritsu Dōan, Ayase Ueda.

Denna elva balanserar defensiv stabilitet med stor offensiv spetskapacitet. Wataru Endo dikterar tempot centralt medan Ritsu Dōan och Takefusa Kubo bryter in från kanterna för att skapa farliga chanser mot lågt stående försvar.

Nyckelspelaren: Ritsu Dōan

Ritsu Dōan har etablerat sig som en bärande offensiv kraft för både landslaget och Eintracht Frankfurt, där han är lagkamrat med bland annat svenska Hugo Larsson. Den offensiva mittfältaren trivs allra bäst när han får vika in från högerkanten med sin starka vänsterfot. Hans karriärutveckling i Bundesliga har varit imponerande med kontinuerliga poängbidrag på absolut högsta nivå.

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Taktiskt är han ovärderlig för att låsa upp lågt stående europeiska försvar, likt Sveriges eller Nederländernas. Utan honom tappar Japan mycket av sin kreativa oberäknelighet på sista tredjedelen. Hans låga tyngdpunkt och snabba riktningsförändringar gör honom extremt svårstoppad i man mot man-situationer.

Framtidslöftet: Takefusa Kubo

Takefusa Kubo representerar nästa generation av tekniskt briljanta asiatiska spelare. Efter att ha skolat sig i Spanien är han nu en absolut nyckelfigur i Real Sociedad. Hans internationella statistik visar på en snabb mognad i beslutsfattandet på planen.

Taktiskt bidrar han med en enorm flexibilitet och kan operera över hela det offensiva mittfältet. Om han saknas förlorar offensiven mycket av sin dynamik och kreativitet i djupledsspelet. Hans spelintelligens påminner stundtals om de spelfördelare vi historiskt sett i Allsvenskan, fast på en betydligt högre internationell nivå.

Japans trupp

Spelare Klubb Position Målvakter Zion Suzuki Parma Målvakt Keisuke Ōsako Sanfrecce Hiroshima Målvakt Tomoki Hayakawa Kashima Antlers Målvakt Försvarare Yūto Nagatomo FC Tokyo Försvarare Ko Itakura Ajax Försvarare Yukinari Sugawara Werder Bremen Försvarare Shōgo Taniguchi Sint-Truiden Försvarare Ayumu Seko Le Havre Försvarare Tsuyoshi Watanabe Feyenoord Försvarare Hiroki Ito Bayern Munich Försvarare Junnosuke Suzuki Copenhagen Försvarare Takehiro Tomiyasu Ajax Försvarare Mittfältare Wataru Endo Liverpool Mittfältare Ritsu Dōan Eintracht Frankfurt Mittfältare Keito Nakamura Reims Mittfältare Junya Itō Genk Mittfältare Daichi Kamada Crystal Palace Mittfältare Ao Tanaka Leeds United Mittfältare Kaishu Sano Mainz Mittfältare Takefusa Kubo Real Sociedad Mittfältare Anfallare Yuito Suzuki SC Freiburg Anfallare Daizen Maeda Celtic Anfallare Ayase Ueda Feyenoord Anfallare Kōki Ogawa NEC Nijmegen Anfallare Kento Shiogai VfL Wolfsburg Anfallare Keisuke Gotō Sint-Truiden Anfallare

Japan: Allt du behöver veta

Japan går in i mästerskapet med en trupp som besitter en oöverträffad bredd. Nästan samtliga uttagna spelare agerar numera i de europeiska toppligorna. Den taktiska styrkan ligger i lagets kollektiva presspel och snabba passningskombinationer. Svagheten återfinns främst i det fysiska spelet och luftrummet mot tyngre och längre motståndare.

Gruppspelet mot Nederländerna, Sverige och Tunisien blir en perfekt värdemätare för truppens kapacitet. Historiskt sett har asiatiska lag haft svårt mot svensk fysik, men dagens Japan besitter verktygen för att diktera dessa matcher på marken. Turneringens favoriter måste verkligen se upp för deras vassa omställningar.

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Den defensiva stabiliteten, med endast tre insläppta mål i kvalet, ger en solid och trygg grund. Japan har dessutom nyligen bevisat sin höga högstanivå genom att besegra Brasilien och England på anrika Wembley i tuffa träningsmatcher.

Japans spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Japan

Milstolpe i turneringen Sannolikhet Vinnare 0.2% Final 0.9% Semifinal 3.1% Kvartsfinal 10.9% Åttondelsfinal 26.7% Sextondelsfinal 73.5%

Grupplacering Sannolikhet Gruppvinnare 21.4% Avancemang från grupp 73.5% Utslagna i gruppspel 26.5%

Enligt de prediktiva modellerna, som analyserar miljontals datapunkter, har Japan goda chanser att avancera från gruppen. Statistiken visar en sannolikhet på över 73 procent att nå sextondelsfinalen. Dessa modeller väger in lagets nuvarande FIFA-ranking och den extremt starka formen från kvalspelet.

Jämfört med historiska utfall bedöms truppens nuvarande värde och form ge en betydligt högre grundnivå än tidigare upplagor. Det förväntas dock bli mycket tufft att nå den historiska kvartsfinalen, där chansen bedöms till drygt tio procent enligt analysen.

Summering

Turneringstaket för Japan är högre än någonsin tidigare i nationens fotbollshistoria. Den största osäkerheten ligger i hur laget hanterar pressen som spelförande lag mot lägre rankat motstånd. Förmågan att omsätta ett stort bollinnehav till tydliga målchanser kommer att definiera hela deras mästerskap. Om de offensiva stjärnorna presterar på sin absoluta maxnivå kan nationen mycket väl skriva ny fotbollshistoria i Nordamerika.

✔️ Texten är delvis framtagen med hjälp av AI och kvalitetssäkrad av FotbollDirekt-redaktionen.