Bendtner om Eriksens kollaps: ”Verkligen fruktansvärt”

Christian Eriksens kollaps mot Ukraina väcker starka reaktioner.

Nu uttalar sig den tidigare landslagskollegan och vännen Nicklas Bendtner om de dramatiska scenerna.

– Det är fruktansvärda bilder, säger han till danska TV2 Sport.

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Christian Eriksen föll ihop under Danmarks träningslandskamp mot Ukraina på söndagen. Händelsen har skakat om fotbollsvärlden och skapat starka reaktioner.

Efter behandling på planen kunde mittfältaren resa sig och lämna arenan vid medvetande. Kort därefter meddelade det danska fotbollsförbundet att Eriksen mådde bra efter omständigheterna.



”Christian Eriksen är vid medvetande och mår bra utifrån omständigheterna”, skrev det danska fotbollsförbundet.

En av dem som följde händelsen med stor oro var den tidigare danske landslagsanfallaren Nicklas Bendtner.

– Det viktigaste är att han kan gå ut själv. Då verkar det som att han mår okej efter omständigheterna. Men det är fruktansvärda bilder och det överskuggar hela resten av kvällen, säger Bendtner till TV2 Sport.

Bendtner riktade också sina tankar till Eriksens familj och påminde om det uppmärksammade hjärtstoppet under EM 2021.

– Det är andra gången det händer, och som Christians vän också… Det är verkligen fruktansvärt, säger han.