Uppgifter: Feyenoord sparkar Robin van Persie

Robin van Persies tid i Feyenoord ser ut att vara över.

Enligt nederländska medier har klubben valt att gå vidare med en ny tränarlösning.

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Robin van Persie har fått lämna sitt uppdrag som huvudtränare i Feyenoord, enligt uppgifter från de nederländska tidningarna De Telegraaf och Algemeen Dagblad.

Beskedet kommer trots att den tidigare stjärnspelaren hade kontrakt med klubben fram till sommaren 2027. Van Persie ska enligt uppgifterna ha hoppats på att få fortsätta, men klubbledningen uppges vilja ta verksamheten i en ny riktning.

En möjlig förklaring är att Feyenoord nyligen tillsatte Dévy Rigaux som ny teknisk direktör, vilket kan ha påverkat beslutet kring tränarposten.

Van Persie ledde Feyenoord till en andraplats i Eredivisie under den gångna säsongen.

