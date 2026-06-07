Uppgifter: Álvarez nobbar PSG och Arsenal

Julián Álvarez fortsätter att omges av flyttrykten inför sommarens transferfönster.

Enligt spanska uppgifter är det dock bara en klubb som lockar anfallaren – Barcelona.

Samtidigt talar mycket för att han blir kvar i Atlético Madrid.

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Sedan flytten från Manchester City till Atlético Madrid sommaren 2024 har Julián Álvarez utvecklats till en av lagets viktigaste offensiva spelare. Under den gångna säsongen svarade den argentinske landslagsmannen för 20 mål och nio assist på 49 tävlingsmatcher.

Flera europeiska toppklubbar uppges följa 26-åringen inför sommaren. Bland de klubbar som nämnts finns Paris Saint-Germain, Arsenal och Barcelona.

Nu rapporterar spanska Cadena SER att Álvarez inte är intresserad av en flytt till vare sig PSG eller Arsenal. Enligt uppgifterna finns det bara en destination som lockar anfallaren om han skulle lämna Atlético Madrid, vilket är Barcelona.

Trots det pekar det mesta på att Álvarez blir kvar i den spanska huvudstaden. Han har kontrakt med Atlético Madrid till sommaren 2030 och uppges trivas mycket bra i klubben. Dessutom sägs han inte ha några planer på att pressa fram en övergång.