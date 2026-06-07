Uppgifter: Manchester City nära förlängning med Doku

Manchester City uppges vara nära att säkra framtiden med Jeremy Doku.

Enligt uppgifter väntar ett nytt kontrakt fram till sommaren 2031.

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Manchester City och Jeremy Doku närmar sig en överenskommelse om ett nytt kontrakt. Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira. Han uppger att parterna är nära att skriva under en förlängning som sträcker sig till sommaren 2031.

För den 24-årige belgaren ska det nya avtalet även innebära en betydande löneförhöjning. Doku har i dagsläget kontrakt med City till 2028, men klubben vill nu säkra hans tjänster på längre sikt.

Yttern anslöt från Rennes sommaren 2023. På 131 matcher för Manchester City har Doku noterats för 22 mål och 34 assist.