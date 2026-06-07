Uppgifter: Liverpool kommer inte sälja Ngumoha

Liverpool har inga planer på att sälja 17-årige Rio Ngumoha.

Trots uppgifter om intresse från Bayern München är klubbens besked tydligt – talangen ska ingenstans.

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Rio Ngumoha fortsätter att väcka uppmärksamhet efter sitt genombrott i Premier League under den gångna säsongen. Under lördagen debuterade den 17-årige yttern dessutom i det engelska landslaget.

På senare tid har Bayern München kopplats samman med ett försök att värva engelsmannen. Enligt The Athletic har Liverpool dock inga intentioner att sälja honom, och Sky Sports uppges nu bekräfta samma linje.

Liverpools ledning ska ha skickat ett tydligt budskap till andra europeiska toppklubbar: Rio Ngumoha är inte till salu under sommarens transferfönster.

Under säsongen 2025–26 gjorde yttern 30 framträdanden för Liverpools A-lag och noterades för ett mål och en assist. Ngumoha anslöt till Liverpools akademi från Chelsea under 2024 och har kontrakt med klubben till 2028.