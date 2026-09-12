AIK rasade ihop på hemmaplan – sänkta av Bajen-profil

STOCKHOLM: Mardrömssviten mot VSK fortsätter.

AIK föll ihop hemma på Nationalarenan efter att ha haft ledningen i paus.

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AIK har mött Västerås SK två gånger inför lördagens drabbning utan att vinna. Den negativa sviten håller allt jämt i sig.

Det började däremot bra för AIK. Efter drygt 20 minuter tilldömdes hemmalaget en straff som Johan Hove konverterade från elva meter. AIK höll ledningen in till halvtid.

Efter pausen började raset för de svartgula. I den 60:e minuten kvitterade VSK genom Jens Magnusson. Drygt tio minuter senare tog bortalaget ledningen och följde upp med att utöka till 3–1. Målskyttar var Mamadou Diagne och inhopparen Ismael Lushaku.

Med tolv minuter kvar av ordinarie tid punkters bortalaget matchen när den tidigare Hammarby-spelaren Abdelrahman Boudah. Anfallaren firade mot hemmapubliken och fick därför föremål kastade mot sig, vilket resulterade i ett avbrott på drygt fem minuter.

AIK missar därmed chansen att hänga på 08-rivalerna i kampen om Europaplatserna. Härnäst väntar Mjällby på hemmaplan på onsdag.