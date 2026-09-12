Irriterat i VSK efter straffmål: ”Borde inte vara straff”

SOLNA: AIK tog ledningen mot Västerås SK efter en straff.

Det borde det inte varit enligt VSK-mittfältaren Mattias Hellisdal.

– Enligt reglerna borde det inte vara straff, säger färingen i halvtid.

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AIK dominerade stora delar av den första halvleken hemma mot Västerås SK. Efter dryga 20 minuter tilldömdes hemmalaget en straff efter att Lucas Assadis inspel tog på Mattias Hellisdals hand.

VSK-mittfältaren menar att det inte borde resulterat i en spark från elva meter.

– Den träffar mina ben och sen min hand. Enligt reglerna borde det inte vara straff. Men det är var det är. Man måste bara glömma det och bara fortsätta spela, säger han till TV4 i halvtid.

Straffen konverterades av Johan Hove, som därmed gjorde sitt andra mål från elva meter den här säsongen.

– Det var bara kul. Att göra mål framför Norra stå är alltid speciellt, även om det är straff. Det är ett fint anfall. Jag ser bollen träffa armen ganska tydligt. Jag har inte sett det men för mig är det straff.

VSK stod för en upphämtning i den andra halvleken och vann matchen med 4–1.