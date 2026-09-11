JUST NU: Njällby spräcker nollan

BK Häcken ställs mot Mjällby AIF.

Det står 1–0 till Maif.

Foto: Bildbyrån

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Under fredagskvällen inleddes omgång 21 av allsvenskan när BK Häcken tar emot Mjällby AIF. Häcken låg inför matchen på en fjärdeplats medan Maif var tolva.

Häckens tränare Jens Gustafsson gjorde två förändringar i startelvan jämfört med den senaste matchen mot Gais. Simen Hestnes och Wilson Uhrström ersattes av Abdoulaye Doumbia och Mikkel Rygaard.

Andreas Brännström valde att ställa upp med en väntad elva i sin återkomst som tränare i Mjällby. Robin Wallinder tog plats i målet efter att ha petats i den tidigare matchen. Samtidigt klev Axel Norén och Viktor Gustafson in från start.

I den 17:e minuten spräckte Mjällby nollan. Abdullah Iqbals inlägg hittade Jacob Bergströms panna och gästerna tog ledningen.

Matchen pågår.

Startelvor:

BK Häcken: Berisha – Wembangomo, Hilvenius, Helander, Lundkvist – Doumbia, Seger – Svanbäck, Rygaard, Lindberg – Lindgren

Mjällby AIF: Wallinder – Miettinen, Norén, Iqbal – Granath, Gustavsson, Enggård, Nielsen – Gustafson, Bergström, Youssef