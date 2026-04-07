AIK-supportrar frias för banderoll

Fyra AIK-supportrar stod åtalade för ”angrepp mot tjänsteman”.

Detta efter att en banderoll riktad mot Per Engström hängts över Norra Stå.

Nu alla fyra frikänts i Solna tingsrätt.

Foto: Bildbyrån

Det var i AIK:s hemmamatch mot Brommapojkarna i höstas som en gigantisk banderoll med budskapet ”fängsla Per Engström” hängde över AIK:s ståplatsläktare. Per Engström var den dåvarande sektionschefen för Nationella operativa avdelningen (Noa).

Banderollen var en konsekvens av polisens nya riktlinjer gällande maskering på allsvenska läktare. Direktiven sa att polisen skulle ha rätt att avbryta en match om maskering sker.

För en dryg månad sedan åtalades fyra personer för angrepp mot tjänsteman. Nu har Solna tingsrätt valt att fria samtliga fyra individer. Domen förkunnar att supporternas agerande föll inom ramen för yttrandefriheten.

”Budskapet ryms inom vad som får accepteras och är därför inte straffbart”, skriver tingsrätten i domen.

I september valde polisen att slopa de nya direktiven mot maskering efter starkt motstånd från både klubbar och supportrar.