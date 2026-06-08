Officiellt: Grosso tar över Fiorentina

Fiorentinas säsong 2025/26 blev allt annat än vad man hoppats på.

Nu har man gjort klart med sin tredje tränare på ett år.

Detta i form av Fabio Grosso.

Foto: Bildbyrån

Kontraktet i Serie A kunde till sist säkras med några omgångar kvar.

Trots det var säsongen 2025/26 en besvikelse för Fiorentina som hade sparkat Stefano Pioli och låtit Paolo Vanoli ta över.

För två dagar sedan stod det klart att Vanoli lämnade sitt uppdrag trots det säkrade kontraktet.

Nu har man gjort klart med hans efterträdare. Det handlar om den tidigare Sassuolo-tränaren Fabio Grosso som har kritat på för två år med Florens-klubben.

”Jag är verkligen glad över att kunna ta mig an denna extraordinära möjlighet. Jag har skrivit på för en prestigefylld klubb med passionerade fans och en stad som lever och andas fotboll. Jag gillar inte att lova saker, men är medveten om det ansvar som väntar mig tror jag att jag från början kan garantera pålitlighet, professionalism och engagemang för att bygga ett modigt och ambitiöst lag. Jag är verkligen exalterad och kan inte vänta med att komma igång ”, säger han i ett uttalande.