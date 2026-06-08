Uppgifter: Han tar över det italienska landslaget (igen)

Efter fiaskot i VM-kvalet valde Gennaro Gattuso att lämna sin post som förbundskapten.

Nu är Roberto Mancini nära att ta över, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Efter Italiens tredje raka fiasko i VM-kvalet, som renderade i playoff-förlust mot Bosnien och Hercegovina, stod det klart att förbundskapten Gennaro Gattuso beslutat sig för att lämna sin post.

Sedan dess har det italienska förbundet varit på jakt efter en efterträdare.

Nu ser man ut att ha funnit en sådan. Enligt transferexperten Nicoló Schira är Roberto Mancini mycket nära att skriva på som förbundskapten för ”Gli Azzurri”.

Mancini uppges ha erbjudits ett avtal som sträcker sig fram till 2030 och tjäna 2 miljoner euro per år om han skriver på.

I det fall att 61-åringen tar sig an uppdraget som italiensk förbundskapten blir det hans andra sejour, då han ledde nationen mellan 2018 och 2023 och vann EM-guld 2021.