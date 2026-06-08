Bogere gör startdebut för Sverige

Man avfärdade Norge med 2-0 i onsdags.

I dag ställs det svenska U23-landslaget mot Mexiko.

Matchen har avspark klockan 18.30.

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Historien kring Cassandra Bogeres uttagning i det svenska U23-landslaget var en mycket speciell sådan.

Samma dag som förbundskapten Magnus Wikman tog ut den 20-årige mittfältaren i sin trupp togs hon även ut i Norges dito.

Ett par dagar sedan ställdes just Sverige mot Norge i en träningsmatch på Fredriksskans i Kalmar, där Bogere byttes in för Sverige i 2-0-segern.

I dag får hon göra sin startdebut med den svenska landslagströjan på sig, när U23-landslaget tar emot Mexiko på samma arena som i onsdags.

Sveriges startelva:

Andersson; Bergström, Persson Lundgren, Mårtensson, Ragnarsson – Bogere, Leidhammar, Pelgander – Duljan, Nildén, Bodin.