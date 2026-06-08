Divock Origi avslutar karriären: ”Mission completed”
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Han har spelat för klubbar som Liverpool, Wolfsburg, Milan och Nottingham Forest.
Nu avslutar Divock Origi sin karriär som fotbollsspelare.
”Uppdraget är slutfört”, skriver belgaren på Instagram.
I april månad fyllde Divock Origi 31 år.
Nu har den belgiska anfallaren beslutat sig för att hänga upp skorna i björken och avsluta sin karriär.
”Till mina fans runt om i världen som hjälpte mig att glänsa: varje ikoniskt ögonblick, varje mål och varje bit av historia som vi skapade tillsammans kommer för alltid att vara vår”, skriver han i ett inlägg på Instagram.
Origi är främst förknippad för sin tid i Liverpool men har även spelat för klubbar som Milan, Lille, Wolfsburg och Nottingham Forest. Han står även noterad för 32 matcher med det belgiska A-landslaget.
”Till varje klubb samt alla tränare och lagkamrater som stod vid min sida – tack. Ni formade mig på sätt som sträcker sig långt bortom fotbollsplanen”, berättar Origi och fortsätter:
”Uppdraget är slutfört. Nu tar jag steget in i mitt nästa kall.”
Under sin tid i Liverpool var Origi högst involverad i bärgandet av varsin titel Premier League och Champions League.
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