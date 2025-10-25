AIK testar nordamerikansk målvaktstalang

AIK testar en målvakt.

Det är nordamerikanske Adisa De Rosario som provtränar på Karlberg.

Under lördagen meddelar AIK på sina sociala medier att de testar en ny spelare på Karlbergs IP.

Det är den amerikanska målvakten Adisa De Rosario, 20, som befinner sig på träningsanläggningen.

– Han kommer att vara här de kommande veckorna. Jag har hört mycket bra saker om honom. Han har blivit väldigt högt rankad i MLS som ungdomsmålvakt. Det är bra att han är här och att vi får titta på honom, säger AIK:s målvaktstränare Kyriakos Stamatopoulos på klubbens X-konto.

De Rosario om besöket hos AIK:

– Det är fantastiskt, en stor möjlighet och en annorlunda miljö. Det är första gången som jag spelar fotboll i Europa, så jag är väldigt taggad. Jag ser verkligen fram emot den här möjligheten framåt, säger han.

De Rosario tillhör MLS-klubben Toronto men har ännu inte spelat för klubben.