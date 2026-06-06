Klart: Italiano tar över Besiktas

Besiktas har presenterat sin nya huvudtränare.

Det är Vincenzo Italiano som tar över den turkiska klubben.

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Besiktas har gjort klart med en ny huvudtränare. Det är Bologna-tränaren Vincenzo Italiano som tar över Istanbul-klubben.

Besiktas bekräftar att det har skrivits ett kontrakt till slutet av säsongen 2028.

”Vi tror att vår huvudtränare Vincenzo Italiano kommer att ge betydande tjänster till vår klubb, och vi välkomnar honom till Beşiktaş-familjen och önskar honom framgång”, skriver klubben på sin hemsida.

Italiano har tidigare varit verksam i klubbar som Fiorentina och Spezia.