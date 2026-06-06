Paraguay i VM 2026 – Allt du behöver veta

Paraguay i VM 2026: Vad du kan förvänta dig

Paraguay återvänder till den globala scenen efter sexton års frånvaro. La Albirroja missade tre raka mästerskap men har nu stabiliserat formen inför VM 2026. Den sydamerikanska nationen bygger sin identitet på defensiv disciplin och en stark kollektiv arbetsmoral.

Förväntningarna inför turneringen kretsar kring truppens förmåga att störa namnkunniga motståndare. Den taktiska grunden vilar på en extremt svårforcerad defensiv struktur. Offensivt vilar ett stort ansvar på nyckelspelaren Julio Enciso för att bryta mönster.

Många skandinaviska supportrar minns nationen från det jämna mötet med Sverige under mästerskapet 2006. Lagets nuvarande högstanivå indikerar att ett avancemang till utslagsrundorna återigen är möjligt.

Snabbfakta

Förbundskapten Gustavo Alfaro Smeknamn Los Guaraníes, La Albirroja FIFA-ranking 40 Bästa VM-resultat Kvartsfinal (2010) Antal VM-framträdanden 8

Paraguay i tidigare VM

Paraguay nådde kvartsfinal under mästerskapet i Sydafrika 2010. Truppen pressade de blivande mästarna Spanien till det yttersta i den matchen. Sedan dess har nationen genomgått en lång period av missade kvalifikationer.

Den historiska framgången byggde på en extremt kompakt defensiv. Dagens landslag försöker nu återskapa exakt samma taktiska trend. Historiskt fanns anfallare som Nelson Valdez och Oscar Cardozo som kunde avgöra jämna matcher.

Dagens trupp saknar den typen av utpräglade målskyttar. Förväntningarna speglar landslagets historiska identitet som en svårslagen och disciplinerad enhet.

År Resultat S V O F GM IM 1986 Åttondelsfinal 4 1 2 1 4 6 1990 Ej kvalificerade – – – – – – 1994 Ej kvalificerade – – – – – – 1998 Åttondelsfinal 4 1 2 1 3 2 2002 Åttondelsfinal 4 1 1 2 6 7 2006 Gruppspel 3 1 0 2 2 2 2010 Kvartsfinal 5 1 3 1 3 2 2014 Ej kvalificerade – – – – – – 2018 Ej kvalificerade – – – – – – 2022 Ej kvalificerade – – – – – –

Paraguays väg till VM 2026

Kvalspelet i Sydamerika präglades av en imponerande defensiv stabilitet. Paraguay slutade på en sjätteplats i CONMEBOL-gruppen och säkrade därmed avancemanget. Kampanjen inleddes trevande med svaga offensiva resultat och poängtapp.

Vändpunkten kom under hösten 2024 när förbundskaptenen etablerade en ny defensiv grund. Truppen släppte endast in tio mål på arton matcher under hela kvalet. Endast Ecuador uppvisade ett bättre defensivt facit på kontinenten.

Offensivt producerade nationen blott fjorton mål framåt. Anfallaren Antonio Sanabria blev intern skyttekung med fyra oerhört viktiga fullträffar. Resultaten inkluderade historiska segrar mot både Argentina och Brasilien.

Paraguays förbundskapten: Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro tog över landslaget i augusti 2024 och förändrade strukturen fundamentalt. Han är känd som ”Professorn” och förespråkar en strikt taktisk disciplin. Hans tränarkarriär har främst utspelat sig i sydamerikansk klubbfotboll.

Han har tidigare basat över klubbar som Boca Juniors och San Lorenzo. Han ledde även Ecuador under mästerskapet 2022. Hans pragmatiska filosofi bygger på ett lågt försvarsspel och snabba omställningar.

Denna inställning bär tydliga likheter med traditionella skandinaviska landslagsmodeller. Hans direkta ledarskap har skapat en stark tro och oerhörd lojalitet inom truppen.

Så spelar Paraguay: Taktisk analys

Paraguay ställer oftast upp i en 4-4-2-formation eller en 4-2-3-1-uppställning. Spelstilen bygger på ett lågt och extremt kompakt försvarsspel. Truppen prioriterar alltid att hålla motståndarna utanför eget straffområde.

Under kvalspelet snittade nationen endast 38 procent bollinnehav. De hade mer boll än motståndaren i blott tre av arton matcher. Denna reaktiva spelstil gör dem otroligt svåra att bryta ner.

Motståndarna tilläts i snitt endast 9,83 skott per match. Offensiven bygger nästan uteslutande på snabba kontringar och fasta situationer. Avsaknaden av eget bollinnehav ställer stora krav på spelarnas löpkapacitet.

Förväntad startelva

Paraguay: Gill, Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso, D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron, Enciso, Avalos.

Nyckelspelaren: Julio Enciso

Julio Enciso bär det tunga offensiva ansvaret för Paraguay. Den unga talangen inledde sin karriär i Club Libertad innan flytten till England och Brighton & Hove Albion. Numera representerar han Strasbourg.

Han debuterade i landslaget som 17-åring och har snabbt blivit oumbärlig. Hans taktiska roll är väldigt fri i den annars strikta strukturen. Han utgår ofta från vänsterkanten eller agerar som en klassisk tia.

Om han saknas tappar truppen nästan all sin förmåga att bryta mönster. Hans individuella skicklighet är helt avgörande för att kontringsspelet ska fungera.

Framtidslöftet: Diego Gómez

Diego Gómez är en av landslagets absolut mest spännande unga spelare. Mittfältaren har etablerat sig internationellt och tillhör engelska Brighton & Hove Albion. Han har redan samlat på sig 23 landskamper.

Hans förmåga att stänga ytor passar perfekt i den defensiva strukturen. Han erbjuder också en dynamik i övergångsspelet som är ovärderlig. Utan hans energi centralt riskerar truppen att bli alltför statisk.

Hans fortsatta utveckling i Europa blir avgörande för landslagets framtid. Han förväntas ta ett stort ansvar under det kommande mästerskapet.

Paraguays trupp

Målvakter

Spelare Klubb Position Gatito Fernández Cerro Porteño GK Orlando Gill San Lorenzo GK Gastón Olveira Olimpia GK

Försvarare

Spelare Klubb Position Gustavo Velázquez Cerro Porteño DF Omar Alderete Sunderland DF Juan José Cáceres Dynamo Moscow DF Fabián Balbuena Grêmio DF Júnior Alonso Atlético Mineiro DF Gustavo Gómez Palmeiras DF José Canale Lanús DF Alexandro Maidana Talleres DF

Mittfältare

Spelare Klubb Position Ramón Sosa Palmeiras MF Diego Gómez Brighton & Hove Albion MF Miguel Almirón Atlanta United MF Maurício Magalhães Palmeiras MF Andrés Cubas Vancouver Whitecaps FC MF Damián Bobadilla São Paulo MF Braian Ojeda Orlando City MF Matías Galarza Atlanta United MF

Anfallare

Spelare Klubb Position Antonio Sanabria Cremonese FW Kaku Al-Ain FW Álex Arce Independiente Rivadavia FW Julio Enciso Strasbourg FW Gabriel Ávalos Independiente FW Gustavo Caballero Portsmouth FW Isidro Pitta Red Bull Bragantino FW

Paraguay: Allt du behöver veta

Den defensiva stabiliteten är nationens absolut största styrka inför turneringen. Mittbacksparet Gustavo Gómez och Omar Alderete håller mycket hög internationell klass. Truppens bredd är dock begränsad, särskilt gällande offensiva alternativ.

Nationen producerade fjärde lägst förväntade mål (xG) i det sydamerikanska kvalet. I en grupp med USA, Turkiet och Australien blir varje målchans livsviktig. Både Paraguay och Australien prioriterar defensiven högt.

Detta kan leda till målsnåla och extremt taktiska tillställningar i gruppspelet. Oförmågan att kontrollera matchbilden via eget bollinnehav kan straffa sig. Att låta motståndarna dominera fungerar i kvalet, men turneringens intensitet kräver mer.

Paraguays spelschema i VM

Superdatorn: Så går det för Paraguay

Turneringstadium Sannolikhet Vinnare 0.1% Final 0.4% Semifinal 1.8% Kvartsfinal 7.4% Åttondelsfinal 25.5% Sextondelsfinal 60.3%

Gruppspel Sannolikhet Gruppvinnare 14.3% Avancemang 60.3% Utslagna 39.7%

Den prediktiva modellen baseras på tusentals simuleringar av turneringens utfall. Modellerna analyserar lagens historiska data, aktuell form och underliggande statistik. Enligt dessa prognoser har Paraguay störst chans att sluta tvåa.

Sannolikheten att nå åttondelsfinal bedöms till drygt 25 procent. Jämfört med nationens starka kvalspel kan dessa siffror verka något konservativa. Den låga offensiva produktionen väger dock mycket tungt i de matematiska kalkylerna.

Historiska mästerskap visar att lag med stark defensiv ofta överträffar förväntningarna. Modellen tar dock stor hänsyn till avsaknaden av en utpräglad målskytt.

Summering

Paraguay går in i turneringen med en extremt tydlig defensiv identitet. Landslagets tak i mästerskapet styrs helt av förmågan att förvalta kontringarna. Den största osäkerheten ligger i hur de hanterar ett eventuellt underläge.

Kampanjen kommer sannolikt att definieras av de fysiska mötena i gruppspelet. Om den kollektiva defensiven håller kan La Albirroja absolut störa favoriterna. Ett avancemang kräver dock att nyckelspelarna maximerar sin offensiva effektivitet.

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