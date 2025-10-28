AIK:s SLO frias efter misshandelsåtal

I mitten av maj hävdes tillträdesförbudet.

Nu står det även klart att den AIK-SLO som stått misstänkt för misshandel frikänns.

Detta rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I början av året ställdes AIK mot Trelleborgs FF i Svenska cupen och efter den matchen påbörjades en utredning kring en SLO i klubben.

Den SLO åtalades misstänkt för misshandel och straffades även med tillträdesförbud i 18 månader, detta hävdes dock i mitten av maj.

Nu står det även klart att han frias från åtalet.

Solna Tingsrätt, som även hävde tillträdesförbudet, har tagit detta beslut idag rapporterar Fotbollskanalen.