Domen: Så bör IFK Göteborg agera i sommar

IFK Göteborg har haft en knackig vår i allsvenskan.

Nu behöver laget förstärkas inför hösten.

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IFK Göteborg gjorde ett starkt avslut på fjolårssäsongen i allsvenskan och det renderade till slut i en fjärdeplats och senare säkrad plats i Europakvalet. Den positiva kurvan dalade rejält i inledningen på årets allsvenska.

Blåvitt gick utan seger fram till den åttonde omgången där man till slut tog tre poäng i derbysegern mot Örgryte IS. Nu är det sommaruppehåll i allsvenskan och IFK Göteborg ligger på en 14:e plats med tio inspelade poäng.

Det svenska transferfönstret öppnar officiellt den 1 juli och FotbollDirekt har listat fyra punkter där Blåvitt behöver förstärka sin trupp.

Mittbackspositionen – alldeles för svag i nuläget

Blåvitt är det lag som släppt in näst flest mål i allsvenskan under våren. Totalt är det 22 baklängesmål och det är bara lokalrivalen tillika jumbon Örgryte IS som släppt in fler. Under våren har det varit Rockson Yeboah och Jonas Bager som prytt mittlåset. Yeboah har stundtals hyllats för sina insatser men även blandat med svagare prestationer.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att det fanns intresse för Yeboah i vintras. Oaktat det har försvaret varit för ojämnt i Blåvitt under våren och en ny mittback vore på sin plats, speciellt när nyförvärvet Gabriel Ersoy varit skadad och ännu inte fått spela.

Tobias Heintz behöver en lekkamrat

En av få ljusglimtar i IFK Göteborg i år är Tobias Heintz. Den norske stjärnan svarade för fyra mål i matchen mot Västerås SK och har noterats för totalt sex fullträffar. I flera matcher har det varit Heintz som drivit lagets offensiv men med facit i hand har det blivit för tungt i år, speciellt då fjolårsstjärnan Max Fenger inte har kommit till sin rätt än.

Därför vore ytterligare en offensiv mittfältare på sin plats och någon som kan avlasta Heintz i Blåvitts uppbyggnadsfas. Laget har redan två starka mittfältare i August Erlingmark och David Kruse – men det behövs en till trollkarl i den blåvita offensiven.

Behöver täcka upp för talangerna som rykts bort

Förutom Heintz har superlöftet Benjamin Brantlind varit en utmärkande spelare under våren. Precis som Heintz besitter 17-åringen en offensiv styrka som varit nyttig för laget. Det har nyligen rapporterats om att storklubbarna Strasbourg och Club Brügge är redo att buda på Brantlind och en försäljning ser ut att bli av i sommar. Talangens kvaliteter är något Blåvitt behöver ersätta om de ska bli konkurrenskraftiga i höst och lyfta sig från de tuffa resultaten.

Ett annat namn är Noah Tolf. Ytterbacken har varit skadad och missat en del matcher i inledningen på säsongen, vilket har märkts. Tolfs avsaknad har lett till att spelare som Alexander Jallow har spelat ur position. Även Tolf är en spelare som kopplats ihop med andra klubbar och om han säljs i sommar behöver Blåvitt lösa en ny på positionen.

Behöver en given nia

Den spelare som gjort flest mål i Blåvitt under våren är just Tobias Heintz med sex stycken. De som ligger tvåa i den interna skytteligan är Sebastian Clemmensen med flera som bara gjort ett mål. Blåvitt behöver hitta en ny central forward. Max Fenger, som öste in mål i fjol, har inte fått det att lossna och nyförvärvet Tiago Coimbra har inte lyckats prestera när chanserna har givits till honom.

I sommar är det inte bara förstärkning i defensiven – utan det krävs en given målskytt.