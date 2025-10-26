AIK:s trupp mot Häcken – ny skada inför mötet

AIK får tillbaka flera nyckelspelare när laget tar emot BK Häcken under söndagen.

Samtidigt har Zadok Yohanna har tillkommit på skadelistan och missar mötet.

Foto: Bildbyrån



AIK tar emot BK Häcken hemma på Strawberry Arena under söndsgseftermiddagen.



I går gick gästerna ut med nyheten om att Silas Andersen missar mötet på grund av en skada.



Under morgonen har AIK presenterat sin matchtrupp till dagens drabbning.



Värt att notera är att Bersant Celina, Thomas Isherwood och Dino Besirovic alla är tillbaka från avstängningar.



Ny på skadelistan för AIK är Zadok Yohanna. Han var inte med på skadelistan som AIK publicerade här om dagen men nu står han alltså skriven där och kommer inte till spel i dag.



Matchen startar 16.30.



Hela truppen:

Matchdag på nationalarenan.

Fullt fokus på tre poäng. 🎫 https://t.co/rPTD1JY0MW pic.twitter.com/yZqL2DIE78 — AIK Fotboll (@AIKfotboll) October 26, 2025



Spelare som inte kommer till spel:



Victor Andersson (skadad)

Eskil Edh (skadad)

Martin Ellingsen (skadad)

Adrian Helm (skadad)

Linus Järeteg (ej uttagen)

Charlie Pavey (ej uttagen)

Andreas Redkin (skadad)

Tinde Teribe (ej uttagen)

Zadok Yohanna (skadad)