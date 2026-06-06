Beskedet: Argentinske stjärnan missar VM

Argentina har drabbats av ett bakslag dagar innan VM.

Mittbacken Leonardo Balerdi har åkt på en vadskada och missar mästerskapet.

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De regerande världsmästarna Argentina har åkt på ett bakslag bara dagar före VM. Det argentinska förbundet meddelar att mittbacken Leonardo Balerdi ådragit sig en vadskada.

Marseille-försvararen kommer därför att missa mästerskapet.

”Håll ut, var stark och krya på dig snart”, skriver förbundet.

Argentina inleder VM-spelet mot Algeriet den 16 juni och ställs senare mot Österrike och Jordanien.