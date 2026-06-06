Beskedet: Argentinske stjärnan missar VM
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Argentina har drabbats av ett bakslag dagar innan VM.
Mittbacken Leonardo Balerdi har åkt på en vadskada och missar mästerskapet.
De regerande världsmästarna Argentina har åkt på ett bakslag bara dagar före VM. Det argentinska förbundet meddelar att mittbacken Leonardo Balerdi ådragit sig en vadskada.
Marseille-försvararen kommer därför att missa mästerskapet.
”Håll ut, var stark och krya på dig snart”, skriver förbundet.
Argentina inleder VM-spelet mot Algeriet den 16 juni och ställs senare mot Österrike och Jordanien.
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