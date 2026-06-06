Yohanna om AIK-flytten: ”Alla älskade mig”

Zadok Yohanna, 18, är klar för Brighton.

18-åringen berättar om flytten från AIK.

– Det var svårt att lämna, säger han på Brightons hemsida.

Foto: Bildbyrån

Zadok Yohanna kopplades ihop med flera storklubbar. Under lördagen stod det klart att han går till Brighton i en affär på 305 miljoner kronor, enligt Sky Sports.

I en intervju på Brightons hemsida berättar den tidigare AIK-stjärnan om att lämna ”Gnaget”.

– Jag hade många bra människor runt omkring mig som tog hand om mig. Alla älskade mig, så det var svårt att lämna, säger han i ett uttalande.

Den nigerianske yttern förklarar även varför valet föll på just Brighton, som slutade på en åttondeplats i Premier League.

– Jag tittar mycket på Premier League-matcher, så jag känner till lagen som använder unga spelare, och Brighton är ett av dem. De är riktigt bra på att utveckla unga talanger, och jag tror att deras spelstil kommer att passa mig mycket.

Zadok Yohanna noterades för totalt fem mål och fyra assist på 18 framträdanden i AIK.