Allsvenska publiksuccén – kan bli högsta på 62 år
Allsvenskan har haft en stadig publikökning de senaste åren.
Den kommande säsongen kan bli det starkaste året sedan mitten av 60-talet.
Allsvenskan har haft ett publiksnitt på över 10 000 åskådare tre säsonger i rad. Siffrorna har bara ökat de senaste åren, i synnerhet efter pandemin då ingen eller ytterst lite publik tilläts på de allsvenska arenorna.
Under 2025 hade en match i allsvenskan i snitt en publik på 10 982 personer. 2024 och 2023 låg siffran på 10 786 respektive 10 017 åskådare. Med andra ord hade snittet ökat med nästan 1 000 personer på bara två år.
Om trenden fortsätter kan allsvenskan snart börja nosa på samma siffror som under guldåren på 1950- och 60-talen. Mellan 1952 och 1965 spelades det endast en säsong med ett publiksnitt under 10 000 personer. Vid flera tillfällen övertrasserades serien både 11 och 12 000 åskådare per match.
Men redan 2026 kan allsvenskan skriva ny publikhistoria. Om trenden fortsätter talar mycket för att serien kommer landa på ett publiksnitt på över 11 000 åskådade när säsongen summeras i höst. Det har inte hänt sedan 1964, då snittet låg på 11 294.
Det återstår dock en bit till alla tiders publikrekord. Det inträffade säsongen 1959, året efter att fotbolls-VM arrangerades i Sverige. VM-yran var så påtaglig att i snitt 13 369 åskådare besökte en allsvensk match under den säsongen.
Att det ska råda publikintresse kring allsvenskan är däremot långt ifrån självklart. Så sent som 1992, samma år som EM arrangerades i Sverige, snittade serien 4 194 åskådare per match. Allsvenskan hade inte haft ett så dåligt snitt sedan de första säsongerna på 1920-talet.
Under det tidiga 00-talet ökade publiken i allsvenskan explosionsartat. På fem år fördubblades publiksnittet och 2002 nådde serien ett snitt på över 10 000 åskådare för första gången sedan 1968.
Den positiva trenden fick sig en törn i samband med att allsvenskan utökades från 14 till 16 lag 2008. Därefter har serien fortsatt att öka i publik. När Hammarby gjorde comeback i högstaligan 2015 nåddes ett snitt på 9 967 åskådare, en ökning med nästan 2 000 från året innan.
Pandemiåren 2020 och 2021 tog död på fotbollspubliken under en period. 2021 tilläts endast ett fåtal åskådare in på arenorna och snittet hamnade därmed på blygsamma 4 405, vilket fortfarande är mer än den moderna bottennoteringen från 1992.
2022 togs restriktionerna bort och allsvenskan har återigen sett en explosionsartad publiktillförsel. Under hela 2010 nådde serien aldrig ett snitt över 10 000. Från och med 2023 har allsvenskan aldrig haft ett snitt under 10 000.
Det återstår att se vilken utveckling som den allsvenska publiken kommer göra i framtiden.
10 bästa publiksäsongerna
1959 – 13 369 åskådare
1949/50 – 12 527
1953/54 – 12 483
1954/55 – 12 287
1955/56 – 12 207
1956/57 – 11 404
1964 – 11 294
1961 – 11 265
2025 – 10 982
1963 – 10 958
10 sämsta publiksäsongerna
1924/25 – 2 891
1925/26 – 3 635
1992 – 4 194
1989 – 4 211
1991 – 4 435
1987 – 4 504
1990 – 4 608
1926/27 – 4 656
1927/28 – 4 767
1940/41 – 4 830
