Allsvenska publiksuccén – kan bli högsta på 62 år

Allsvenskan har haft en stadig publikökning de senaste åren.

Den kommande säsongen kan bli det starkaste året sedan mitten av 60-talet.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan har haft ett publiksnitt på över 10 000 åskådare tre säsonger i rad. Siffrorna har bara ökat de senaste åren, i synnerhet efter pandemin då ingen eller ytterst lite publik tilläts på de allsvenska arenorna.

Under 2025 hade en match i allsvenskan i snitt en publik på 10 982 personer. 2024 och 2023 låg siffran på 10 786 respektive 10 017 åskådare. Med andra ord hade snittet ökat med nästan 1 000 personer på bara två år.

Om trenden fortsätter kan allsvenskan snart börja nosa på samma siffror som under guldåren på 1950- och 60-talen. Mellan 1952 och 1965 spelades det endast en säsong med ett publiksnitt under 10 000 personer. Vid flera tillfällen övertrasserades serien både 11 och 12 000 åskådare per match.

Foto: Bildbyrån

Men redan 2026 kan allsvenskan skriva ny publikhistoria. Om trenden fortsätter talar mycket för att serien kommer landa på ett publiksnitt på över 11 000 åskådade när säsongen summeras i höst. Det har inte hänt sedan 1964, då snittet låg på 11 294.

Det återstår dock en bit till alla tiders publikrekord. Det inträffade säsongen 1959, året efter att fotbolls-VM arrangerades i Sverige. VM-yran var så påtaglig att i snitt 13 369 åskådare besökte en allsvensk match under den säsongen.

Att det ska råda publikintresse kring allsvenskan är däremot långt ifrån självklart. Så sent som 1992, samma år som EM arrangerades i Sverige, snittade serien 4 194 åskådare per match. Allsvenskan hade inte haft ett så dåligt snitt sedan de första säsongerna på 1920-talet.

AIK-klacken borta mot Malmö FF 1992. Foto: Bildbyrån

Under det tidiga 00-talet ökade publiken i allsvenskan explosionsartat. På fem år fördubblades publiksnittet och 2002 nådde serien ett snitt på över 10 000 åskådare för första gången sedan 1968.

Den positiva trenden fick sig en törn i samband med att allsvenskan utökades från 14 till 16 lag 2008. Därefter har serien fortsatt att öka i publik. När Hammarby gjorde comeback i högstaligan 2015 nåddes ett snitt på 9 967 åskådare, en ökning med nästan 2 000 från året innan.

Pandemiåren 2020 och 2021 tog död på fotbollspubliken under en period. 2021 tilläts endast ett fåtal åskådare in på arenorna och snittet hamnade därmed på blygsamma 4 405, vilket fortfarande är mer än den moderna bottennoteringen från 1992.

2022 togs restriktionerna bort och allsvenskan har återigen sett en explosionsartad publiktillförsel. Under hela 2010 nådde serien aldrig ett snitt över 10 000. Från och med 2023 har allsvenskan aldrig haft ett snitt under 10 000.

Det återstår att se vilken utveckling som den allsvenska publiken kommer göra i framtiden.

Hammarby mot AIK på Råsunda år 2000. Foto: Bildbyrån

10 bästa publiksäsongerna

1959 – 13 369 åskådare

1949/50 – 12 527

1953/54 – 12 483

1954/55 – 12 287

1955/56 – 12 207

1956/57 – 11 404

1964 – 11 294

1961 – 11 265

2025 – 10 982

1963 – 10 958

10 sämsta publiksäsongerna

1924/25 – 2 891

1925/26 – 3 635

1992 – 4 194

1989 – 4 211

1991 – 4 435

1987 – 4 504

1990 – 4 608

1926/27 – 4 656

1927/28 – 4 767

1940/41 – 4 830




























































