Klart: AIK-floppen återvänder efter succélånet

Andronikos Kakoullis lånades ut från AIK under sommaren förra året.

Nu står det klart att anfallaren stannar kvar på Cypern – men i en annan klubb.

Detta då Omonia Nicosia har bestämt sig för att värva tillbaka 25-åringen.

Foto: Bildbyrån

För någon vecka sedan kunde FotbollDirekt berätta att Andronikos Kakoullis inte skulle återvända till AIK efter lånet till cypriotiska Aris Limassol.

Nu står det klart att anfallaren kommer att bli kvar på Cypern men i en annan, familjär, klubb.

Under måndagen meddelar nämligen Omonia Nicosia att den 25-årige spjutspetsen kommer att återvända till klubben som han lämnade ”Gnaget” för i slutet av 2025.

Nicosia-klubben skriver, i ett uttalande på sin officiella hemsida, att de och Aris Limassol har nått en preliminär överenskommelse kring en transfer för Kakoullis och att hans nya avtal med Omonia sträcker sig över tre år. Själva transfern kommer att bli verklig så fort den före detta AIK-spelaren genomför den medicinska undersökningen med godkänt resultat.

Under sin tid i Omonia Nicosia har Andronikos Kakoullis spelat 207 matcher i vilka det har blivit 45 mål och 29 assist. Med Aris Limassol blev det åtta mål och två assist på 33 ligamatcher.