Uppgifter: Glasner och Rangnick aktuella för Milan – kan få med sig Alaba

Milan fortsätter jakten på en ny sportslig ledning efter en turbulent säsong.

Enligt uppgifter kan både Oliver Glasner och Ralf Rangnick vara på väg in.

Då kan David Alaba bli nästa stora värvning.

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Milan står inför stora förändringar efter den misslyckade säsongen som slutade med missad Champions League-plats och flera avsked på ledande positioner.

Enligt Gazzetta dello Sport är Oliver Glasner favorit till tränarposten efter Massimiliano Allegri. Österrikaren, vars kontrakt med Crystal Palace har löpt ut, uppges vara intresserad av jobbet och ska redan ha haft indirekt kontakt med klubbledningen.

Samtidigt pekas Österrikes förbundskapten Ralf Rangnick ut som huvudkandidat till rollen som sportchef. Enligt uppgifterna är även han positiv till en flytt till San Siro.

Tidningen uppger dessutom att en duo bestående av Glasner och Rangnick kan öka Milans chanser att värva David Alaba. Den 34-årige försvararen har lämnat Real Madrid och har sedan tidigare en stark relation till Rangnick från det österrikiska landslaget.