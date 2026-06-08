Uppgifter: Aston Villa lägger jättebud på Baturina

Martin Baturina fortsätter att dra till sig intresse från Europas toppklubbar.

Nu uppges Aston Villa ha lagt ett mångmiljonbud på den kroatiske mittfältaren.

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Martin Baturina har länge pekats ut som en av Kroatiens mest lovande spelare och jämförts med landslagsikonen Luka Modric.

Nu har 23-åringen hamnat på Aston Villas radar.



Enligt Gazzetta dello Sport har Premier League-klubben lagt ett bud värt mellan 50 och 55 miljoner euro, motsvarande omkring 544 och 598 miljoner kronor.

Como uppges dock inte vara intresserat av att sälja sin stjärna. Enligt tidningen kräver den italienska klubben omkring 80 miljoner euro för att släppa mittfältaren.

Baturina noterades för sex mål och två assist på 29 ligamatcher under säsongen. Mittfältaren är även uttagen i Kroatiens VM-trupp, som inleder mästerskapet mot England den 17 juni.