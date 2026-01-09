Arvtagaren i AIK: ”De är ju legendarer, helt fantastiska”

STOCKHOLM. Sebastian Larsson och Anton Salétros har nyligen burit nummer 7 i AIK.

Nu är det Amel Mujanic som ska ersätta den MLS-flyktade Salétros – med sjuan på ryggen.

– Den var ledig så jag tog den, säger mittfältaren och ler.

Foto: Bildbyrån

AIK börjar om 2026. Tränaren Mikkjal Thomassen har fått sparken och kaptenen Anton Salétros har flyttat till Chicago.

Jakten på ny tränare pågår, men ersättaren till Salétros är i hamn: Amel Mujanic.

När FD tar upp Salétros namn och att det är en rejäl kostym att fylla.

– Det är bara kul. Jag ser fram emot det. Jag känner ingen press. Kan man inte hantera press borde man utöva något annat.

Amel Mujanic har också valt att ta över nummer 7 – från just Salétros.

– Den var ledig så jag tog den, säger nyförvärvet från Örgryte som efter säsongen prisades som hela superettans bästa spelare.

Hyllningen: ”De är legendarer”

Innan Salétros var det Sebastian Larsson som under många säsonger sprang runt med nummer 7 i AIK.

Med andra ord är det två spelare med landslagsmeriter som Mujanic ska efterträda med sjuan på ryggen.

– De är ju legendarer i klubben, helt fantastiska spelare.

Mujanic valde att inte följa med Örgryte upp i allsvenskan nu när laget för första gången sedan 2009 till våren spelar allsvensk fotboll igen. I stället blev det alltså AIK.

Han medger att det kommer bli något extra att ställas mot Öis, likaså Malmö FF där han är fostrad men där han aldrig fick chansen på A-lagsnivå.

– MFF gjorde sitt val och det är inget jag kan säga något om, men jag vet hur bra jag är som fotbollsspelare och jag kommer vilja bevisa det, säger han och kommenterar sedan Örgryte.

– Det kommer vara speciellt att möta Öis, jag gillar klubben så det kommer bli speciellt.