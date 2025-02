Åström om selekteringsdebatten: ”Bra att frågan diskuteras”

Tidigt selektering och akademilag eller inte?

Det har varit ett av svensk fotbolls mest debatterade ämnen de senaste åren.

Något som är positivt enligt Simon Åström – som vill se att frågan fortsatt lyfts.

– Vi behöver nog ha en bredare debatt och diskussion kring den här frågan, säger han till FotbollDirekt.

Tidig, sen eller ingen selektering?

Akademier eller breddverksamhet?

Kortsiktiga resultat kontra långsiktig utveckling?

Ja, debatten och diskussionen om svensk ungdomsfotboll har kanske aldrig varit hetare än den varit de senaste åren.

Vilken väg som är bäst för svensk fotboll är självklart svårt att svara på, mycket beror på vem man frågar och vad man anser är bäst för svensk fotboll.

Är det att vi ha ska de bästa landslagen genom alla årskullar, eller att vi ska öka antalet utöver i de äldre åldrarna?

Något enkelt svar finns inte på debatten, samtidigt är den viktig att ha. Det menar i varje fall Simon Åström som har förordats att bli ny ordförande för Svenska fotbollförbundet.



– Dels tycker jag att det är väldigt bra att det är en fråga som diskuteras mycket och brett just nu. Det är viktigt med en ordentlig debatt och diskussion kring den frågan, jag tror en av fotbollens viktigaste mål är och måste vara att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt. Det är det som hela vår verksamhet bygger på och det skapar så många samhällsvinster om många ungdomar kommer in i fotbollen och fortsätter att spela högt upp i åldrarna. Vi vet också att för elitdelen av fotbollen, desto större urval du har, desto större sannolikhet är det att du får fram bra elitspelare så det vill jag börja med att säga, att det är väldigt viktigt, säger Åström till FotbollDirekt och fortsätter:



– Sen tror jag att det handlar om att vi som förbund lutar oss mot RF:s riktlinjer naturligtvis och sedan mot de riktlinjer som förbundet själva sätter. Sedan är det klart att varje föreningen är individuell och har sin frihet i hur man jobbar, men jag tror, för att återkomma till där vi började, så behöver vi nog ha en bredare både debatt och diskussion kring den här frågan.

Hur ska man då lyfta den här frågan med klubbarna är lätt att tänka.

Åström menar dock på att flera klubbar redan börjat arbeta på olika sätt med frågan och att klimatet kring ungdomsfotbollen ser annorlunda ut beroende på vart i vårt avlånga land vi väljer att titta.

– Jag tror just att föra debatten och diskussionen med kollektivet av klubbar, både elitdelen och med distrikten som ansvarar mer för bredden och många av de gräsrotsföreningar som finns. Jag upplever att det pågår mycket aktiviteter och förändringar bland våra klubbar. Jag ser att klimatet i Stockholm är ett när det gäller ungdomsfotbollen och debatten och diskussionen om selektering, tittar man ut i landet så ser det inte likadant ut där. Det finns många exempel på klubbar som höjer åldern när man börjar lyfta in ungdomar i sina akademier och mer jobbar med att stärka dem föreningar som finns på en lägre serienivå i sina närområden. Jag vet att många föreningar håller på med utvärderingar sett till hur man formerar sin akademier, så jag upplever redan att många diskussioner är igång.



– Sedan är det klart att om jag blir vald som ordförande på årsmötet så ser jag fram emot att föra och ta den diskussionen och debatten med alla intressenter som vi har, som är med och jobbar med vår ungdomsutveckling. Jag vet att det redan pågår arbete inom SvFF med detta, med den ”Blågula-tråden”, hur man stöttar och hjälper såväl distrikt som intresseorganisationer med just hur man ska jobba med ungdomsverksamheten kopplat till den forskning och de underlag som finns inom SvFF.

En katalysator till debatten har varit resultat för våra seniorlandslag, då i synnerhet herrlandslaget.

I takt med att VM i Qatar missades och att vi trillade ner i C-divisionen i Nations League hette det att det var kris i svensk fotboll, nu bara något år senare så har vi några av världens mest spännande spelar i såväl vårt herr- som damlandslag.

Men någon grundlig förändring har självklart inte genomförts inom svensk fotboll, så frågan är om vi varit för snabba med att dra slutsatser?

– Jag tror att du sätter fingret på någonting viktigt där, vi måste jobba långsiktigt med den här typen av frågor och inte ryckas med i de kortsiktiga resultat som presteras ett enskilt år, säger Åström och utvecklar vidare:



– Går man något år tillbaka så var det mycket diskussion om krisen i svensk fotboll när vårt herrlandslag presterade svagare än vad vi hade gjort på ett tag, vårt damlandslag tappade lite grann på rankingen och våra klubblag hade svårt att prestera ut i Europa. Nu helt plötsligt blåser det nya vindar runt herrlandslaget, damlandslaget ska in i EM i sommar och våra klubblag presterar bättre i Europa än på väldigt länge. Då försvinner den här debatten lite grann och lika lite som det var en så stor kris som folk vill ha det till häromåret, lika lite är det så att bara för att vi har resultaten just nu så fungerar allting bra i svensk fotboll.



– Vi måste ta ansvar för att titta på det här både bakåt i tiden i längre cykler och se vad man kan dra för slutsatser av det, men också vara modiga och uthålliga i hur vi planerar för framtiden och inte ryckas med i det kortsiktiga. Där tror jag att det är viktigt att jobba med den forskning som finns, att man tittar på vad som varit framgångsfaktorer i Sverige historiskt, vad som är det i andra länder, titta på den beprövade erfarenheten som finns och också ha ha ett självförtroende att staka ut den svenska vägen vad gäller just det här. En av de viktigaste formerna för att göra det och få med sig så många som möjligt det är att vi har en kvalitativ och bra debatt inom svensk fotboll om det här området, avslutar han.

Svenska fotbollförbundets årsmöte, där Åström kan röstas fram till ordförande, äger rum lördag den 22 mars klockan 13:00.