Så startar Qatar och Schweiz

Qatar och Schweiz ska kliva in i VM.

Då startar lagen på följande sätt.

Avspark 21:00.

Foto: Bildbyrån

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

Grupp B drog i gång på fredagskvällen då värdnationen Kanada spelade 1–1 mot Bosnien-Hercegovina.

I kväll är det dags för Qatar och Schweiz att göra sina första framträdanden i världsmästerskapet, i San Francisco.

När startelvorna presenterades stod det klart att Murat Yakin valt en i stort sett väntad uppställning i det schweiziska laget. Bland annat startar landslagsstjärnan Granit Xhaka på mittfältet, tillsammans med den rutinerade försvararen Manuel Akanji i backlinjen.

Inte heller Julen Lopetegui överraskade nämnvärt med sin startelva.

Startelvor

Qatar: Abunada – Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed – Laye, Gaber, Madibo – Edmilson, Abdurisag, Afif.

Schweiz: Kobel – Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez – Aebischer, Zakaria, Freuler, Xhaka – Ndoye, Vargas, Embolo.