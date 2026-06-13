Beskedet: Verbruggen tillbaka i träning

Bart Verbruggen skadade sig i VM-genrepet mot Uzbekistan.

Nu är den nederländska keepern tillbaka i träning.

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Den nederländska målvakten Bart Verbruggen skadade sig i VM-genrepet mot Uzbekistan i måndags.

Sedan genrepet har förstakeepern tränat på egen hand men under lördagen tränade han fullt igen, det enligt De Telegraaf.

Sedan tidigare har Nederländerna drabbats av ett tungt avbräck i form av Arsenal-försvararen Jurrien Timber.

På söndagen spelar man sin premiär mot Japan med avspark 22:00 svensk tid.