Beskedet: Verbruggen tillbaka i träning
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Bart Verbruggen skadade sig i VM-genrepet mot Uzbekistan.
Nu är den nederländska keepern tillbaka i träning.
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Den nederländska målvakten Bart Verbruggen skadade sig i VM-genrepet mot Uzbekistan i måndags.
Sedan genrepet har förstakeepern tränat på egen hand men under lördagen tränade han fullt igen, det enligt De Telegraaf.
Sedan tidigare har Nederländerna drabbats av ett tungt avbräck i form av Arsenal-försvararen Jurrien Timber.
På söndagen spelar man sin premiär mot Japan med avspark 22:00 svensk tid.
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