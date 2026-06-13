Sportchefen bekräftar: Målvakten borta resten av året

Emma Holmgren ser inte ut att komma till spel för Hammarby i år.

Det berättade Sportchef Arnór Smárason under lördagen.

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Hammarbys målvaktssituation har varit på tapeten länge.

Förra sommaren kom Emma Holmgren tillbaka till ”Bajen” för att ta över målvaktsplatsen då supporterfavoriten Anna Tamminen lämnat för engelska Newcastle United. Något spel blev det dock inte för den hemvändande målvakten, utan efter en tids skadebekymmer meddelade målvakten att hon var gravid. I mars i år föddes dottern Elsa.

I augusti förra året valde Hammarby att låna in den tyska målvakten Melina Loeck från Brighton. I vintras lämnade även den hyllade, numera landslagsmålvakten, Moa Edrud då hennes kontrakt löpte ut. Då agerade Hammarby genom att ta in Cajsa Andersson samt förlängde Melina Loecks låneavtal.

Om några veckor går låneavtalet med Melina Loeck ut och nu ser Hammarby ut att behöva förändra målvaktsduon igen.

Vem kommer stå i Hammarbys mål i höst?

Sportchef Arnór Smárason berättade på en supportersamling inför lördagens toppmatch mot BK Häcken att Emma Holmgren troligtvis inte kommer spela något denna säsong och Emma Holmgren har i en intervju med FotbollDirekt sagt att hon får den tid hon behöver för att kunna komma tillbaka till matchform.

Samtidigt var sportchefen Arnór Smárason tydlig med att Stockholmsklubben gärna vill förlänga Melina Loecks låneavtal men att det är upp till Brighton om det kommer ske eller inte. Den tyska målvakten har storspelat för Hammarby i år och gjort flera matchavgörande räddningar, något som både Hammarby och Brighton har sett.

Om Hammarby inte lyckas förlänga med Loeck är det ännu oklart vem som tar plats bredvid Cajsa Andersson.

Hammarby ligger tvåa i damallsvenskan, med samma poäng som ettan BK Häcken.