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Foto: Bildbyrån

Schweiz tar ledningen på straff

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Breel Embolo gav Schweiz ledningen i VM-premiären.
Detta på en straff efter en läskig kollision.

Foto: Bildbyrån

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Qatar och Schweiz möts under lördagskvällen. Qatar hade matchens första målchans efter bara några sekunder men istället var det Schweiz som kunde ta ledningen redan efter 17 minuter. Målet kom på straff efter att Breel Embolo klev fram och sköt in en säker straff.

Straffen kom efter en obehaglig kollision med Qatar-målvakten.

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