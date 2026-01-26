Berntsen om AIK:s nya riktning: ”Önskar de lycka till”

AIK:s nya strategi har renderat i en ny rekryteringschef och tränare inför årets säsong.

I en intervju med Tuttosvenskan ger klubbens gamla sportchef, Thomas Berntsen, sin syn på dagens AIK.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Beskedet kom som en bomb. Endast två dagar innan den allsvenska premiären gick AIK ut med att sportchefen Thomas Berntsen fått sparken. Vd:n Fredrik Söderberg motiverade beslutet med att klubben behövde ”ta en annan riktning” och att det därför krävdes ”andra kompetenser och arbetssätt”.

Ändrat riktning är just vad AIK gjort. Istället för att satsa på äldre och etablerat, som Berntsen gärna gjorde, har ”Gnaget” numera en uttalad plan att jobba med unga och säljbara spelare. I en intervju med podden Tuttosvenskan ger Thomas Bertnsen sin syn på klubbens nya strategi och fiaskoartade fjolårssäsong.

– Jag såg att vi låg två poäng bakom (serieledarna) Mjällby innan transferfönstret öppnade förra sommaren men inte hade möjligheten att fullfölja det under hösten. Nu har AIK valt en annan väg och därför önskar jag dem lycka till, säger han.

Berntsen har varit arbetslös sedan uppbrottet med AIK i våras. Men det har inte saknats intressenter för normmanens tjänster.

– Jag har varit i dialog med en del klubbar. Något konkret har inte materialiserats än, samtidigt som jag går med lite andra tankar om vad jag ska göra framöver, avslutar norrmannen.