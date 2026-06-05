Uppgifter: Real Madrid budar 1,6 miljarder på Olise

Florentino Perez har berättat att hans klubb planerar att lägga 1,6 miljarder kronor på en spelare.

Nu skriver brittisk media att de vet vem det handlar om.

Bayern München-stjärnan Michael Olise.

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Den 7 juni har Florentino Perez chans att förlänga sin svit som president för Real Madrid, ett uppdrag han har haft sedan år 2009.

Tidigare under fredagen meddelade också Real-presidenten att han hade gjort klart med tre nyförvärv inför nästa säsong. Utöver det hintade han även om att hans klubb kommer att lägga ett miljardbud på en spelare – i det fall att han vinner valet.

– Det blir den största betalningen som Madrid har gjort för en spelare, minst 150 miljoner euro. Han är en riktig ”Galáctico”, berättade Perez.

Nu skriver The Telegraph att de vet vilken spelare som åsyftas som en ”Galáctico”. Det är Bayern München-stjärnan Michael Olise som Madrid-klubben planerar att buda omkring 1,6 miljarder kronor på.

Under den gångna säsongen spelade fransmannen 52 matcher, i vilka han gjort 22 mål och 31 assist.