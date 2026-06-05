Nu är det officiellt.

Henrik Rydström tar över Hammarby.

Detta efter att Kalle Karlsson har fått sparken.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen avslöjade Expressen att Henrik Rydström var överens med Hammarby.

Nu är det officiellt.

Den tidigare MFF-tränaren Henrik Rydström tar över Hammarby och blir ny huvudtränare för Stockholmsklubben och skrivit på ett avtal fram till 2028. Med honom kommer också en ny assisterande tränare, i form av Theodor Olsson.

Detta står också klart ett par timmar efter att Kalle Karlsson, som anslöt inför säsongen, entledigades från sitt uppdrag.

– Det känns otroligt spännande. Som tränare är Hammarby en miljö som jag har tittat åt under en tid, när man nu får vara en del av det så känns det fantastiskt, säger Rydström i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har tittat på Hammarby utifrån och tycker att klubben över tid har tagit sportsliga beslut som är väldigt intressanta och som utifrån ett tränarperspektiv skapar möjligheter att bygga ett väldigt starkt lag, säger han.

Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby:

– Vi är väldigt glada över att ha rekryterat en tränare av Henriks kaliber. Henrik står för ett tydligt och starkt ledarskap, han har ett tydligt utvecklingsfokus, en hög kravställan i träningsvardagen och vill spela en fotboll inom ramen för vår spelidé. Han har dessutom en passion för att vinna och goda erfarenheter av europeiskt spel, säger Hjelmberg.

Henrik Rydström tränade senast MLS-laget Columbus Crew, där han fick sparken tidigare i år. Han har även lett IK Sirius och Kalmar FF i allsvenskan. I Malmö FF blev det två SM-guld och en svenska cupen-titel.

Hammarby befinner just nu på en fjärde plats med 17 poäng efter elva omgångar i allsvenskan.











