AIK gästar Elfsborg under söndagen.

Då saknas flera spelare i ”Gnagets” matchtrupp.

Mikkjal Thomassen. Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställs AIK mot Elfsborg på Borås Arena. Inför matchen meddelar ”Gnaget” att flera spelare saknas på grund av skada eller avstängning.

Lagkaptenen Anton Salétros är avstängd efter att ha tagit ett gult kort i matchen mot Häcken. Det samma gäller John Guidetti. AIK meddelar även att Victor Andersson, Eskil Edh, Martin Ellingsen, Adrian Helm, Andreas Redkin och Zadok Yohanna är skadade. Där till är Alexander Fesshaie borta på grund av sjukdom.

Matchen mellan Elfsborg och AIK startar 14.00.

AIK:s matchtrupp:

Thomas Isherwood, Sotirios Papagiannopoulos, Johan Hove, Bersant Celina, Fredrik Nissen, Kristoffer Nordfeldt, Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Dino Beširović, Erik Flataker, Kevin Filling, Kalle Joelsson, Filip Benković, Áron Csongvai, Sixten Gustafsson, Taha Ayari, Yannick Geiger, Axel Kouame