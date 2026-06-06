Klart: Larin stannar i Southampton

Southampton stärker upp truppen inför kommande säsong.

Nu står det klart att Cyle Larin stannar i klubben.

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Under vårsäsongen var Cyle Larin utlånad från Mallorca till Southhampton. Under lördagen kommer beskedet att han stannar i England.

Southampton meddelar att Larin ansluter permanent och skriver på tvåårskontrakt med option på ytterligare ett år.

Larin stod för nio mål på 22 framträdanden i Southampton under våren. 31-årigen har sedan tidigare ett förflutet i klubbar som Orlando City, Besiktas och Club Brugge.

Kyle Larin är uttagen i Kanadas VM-trupp.