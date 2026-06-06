Klart: David Sullivan lämnar West Ham med omedelbar verkan

David Sullivan lämnar sin roll som ordförande i West Ham.

Det meddelar London-klubben under lördagen.

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West Ham bekräftar under lördagen att ordförande David Sullivan har lämnat sin position med omedelbar verkan.

Han har också avgått som direktör för både WH Holding Limited och West Ham United Football Club, efter att ha informerats om den förestående publiceringen av allvarliga historiska anklagelser.

Karim Virani kommer rapportera till styrelsen medan klubben är i jakt på en ny ordförande.