Här kliver landslaget på planet mot VM

VM närmar sig med stormsteg.

Nu har det svenska landslaget klivit på planet som ska ta dem till Nordamerika.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen klev herrlandslaget på flyget som ska ta laget till Dallas, USA och VM.

Resan tar drygt 10 timmar och när laget klev på planet på Arlanda var de iklädda träningsoveraller och nobbade därmed kostymer som man brukar ha i sådana offentliga sammanhang.

Om resan går som den ska så landar lagt i Dallas 18.00 lokal tid. Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni.

HÄR kan du läsa allt du behöver veta inför VM.