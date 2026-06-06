Beskedet: Matt Doherty lämnar Wolves – igen

Matt Doherty lämnar Wolverhampton.

Det beskedet kom under lördagen.

– Riktiga klubbmän är en sällsynthet i modern fotboll, säger Wolves tekniske direktör Matt Jackson när klubb-ikonen lämnar.

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Klubbikonen Matt Doherty har tillhört Wolverhampton i fyra olika sejourer. Först mellan sommaren 2010 till hösten 2012. Sedan lämnade han gick han på lån under hösten 2012 för att sedan spela klart sommaren i Wolverhampton. Sedan var han ett lån under en kort tid men mellan januari 2013 fram till hösten 2020 tillhörde han klubben. Sedan gav han sig av för att prova lyckan i Tottenham och Atletico Madrid.

Men i juli 2023 återvände hen ”hem” men nu är det dags att avsluta det kapitlet.

– Riktiga klubbmän är en sällsynthet i modern fotboll, men ’Doc’ är utan tvekan en Wolverhampton Wanderers-man rakt igenom. Han har varit exceptionell under sina 13 år i klubben, både på planen och med det ledarskap han har visat utanför den, säger Wolves tekniske direktör Matt Jackson i samband med avskedet.

Han står noterad för 389 matcher i klubben.