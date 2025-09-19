Beskedet från Honkavaara: ”Han är redan i Malmö”

STOCKHOLM. Zakaria Sawo saknades på Djurgårdens sista träning före matchen mot Malmö FF i morgon.

Men vinterförvärvet från Aris Limassol är inte skadad utan redo för matchen i hemstaden på Eleda stadion.

– Han är redan i Malmö av personliga skäl, säger Jani Honkavaara till FotbollDirekt.

Två spelare saknades på Djurgårdens träning dagen före bortamötet i Malmö: Piotr Johansson och Zakaria Sawo.

Tråkigt besked kring Johansson, meddelar Jani Honkavaara.

– Han har fått ett bakslag, han har fortfarande ont i knät. Vi måste ge honom mer tid, säger tränaren om sin högerback som i juni förra året åkte på en korsbandsskada och som bara gjort ett framträdande sedan återkomsten i somras.

– Han kommer komma tillbaka, men vi kan inte trolla. Han är lite äldre och då tar det också lite längre tid, men Piotr kommer att bli bra igen.

Honkavaara medger att 30-åringen hade behövts nu när Keita Kosugi efter MFF-matchen reser till Chile för U20-VM.

– Det blir en process nu när Keita blir borta, men vi har en plan och har tillräckligt bra spelare ändå som kan ersätta, säger Honkavaara och syftar främst på högerbackarna Adam Ståhl och Theo Bergvall.

Den andra spelaren som missade fredagens träning på Kaknäs inför avresa till Malmö var malmöiten Zakaria Sawo. Men någon fara med anfallaren som inför säsongen värvades in dyrt från cypriotiska Aris Limassol är det inte.

– Nej, han är redan i Malmö av personliga skäl. Han kommer vara med i truppen. Han reste en dag före oss andra, så det är inga problem, konstaterar Djurgårdens tränare.