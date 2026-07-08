Beskedet: MFF:s överklagan avslås

Polisen gjorde rätt som satte upp skyddsnät framför MFF:s ståplats.

Det slår Förvaltningsrätten fast efter Malmös överklagan.

”Förvaltningsrätten finner upprepade ordningsstörningar av föreningens supportrar”, går att läsa i domen.

Foto: Bildbyrån

Det var inför Malmö FF:s hemmamatch mot tabellettan Sirius tidigare i våras som Polismyndigheten meddelade att det behövdes sättas upp ett så kallat säkerhetsnät framför MFF:s ståplatssektion. Anledningen var att polisen ansåg att klubben inte hade tagit tillräckligt med åtgärder för att förhindra att föremål kastades in på planen.

Sedan dess har Malmö FF överklagat beslutet och tagit ärendet till Förvaltningsrätten, då klubben yrkade på att bedömningen var oproportionerlig. Nu, nästan tre månader senare, har domen kommit.

Säkerhetsnät framför Malmö FF:s klack. Foto: Bildbyrån

Går på Polisens linje

Under tisdagen presenterade Förvaltningsrätten sitt beslut i ärendet och då står det klart att polisen ges rätt i frågan.

”De inkastade föremålen har bland annat utgjorts av en golfboll och av flaskor. Föremålen har kastats in på spelplanen och närliggande ytor. Malmö Fotbollsförening har bemött ett flertal av dessa händelser och bekräftat att incidenter har ägt rum, men invänt att föremålen i ett par fall har kastats från en annan sektion och att en av matcherna har haft en annan arrangör. Förvaltningsrätten finner dock att det är fråga om i närtid upprepade ordningsstörningar av föreningens supportrar som, även med hänsyn till de åtgärder i form av bland annat avstängningar som Malmö Fotbollsförening har vidtagit, innebär att villkoret om kastnät var befogat för att upprätthålla ordning och säkerhet vid aktuell tillställning”, står att läsa i domen.

Förvaltningsrätten menar på att nätet framför ståplatsläktaren var befogat och att kostnaderna för MFF inte var oproportionerliga i förhållande till säkerhetsintresset.

”De kostnader och oangelägenheter som villkoret har inneburit för Malmö Fotbollsförening får, i förhållande till det allmänna intresset att upprätthålla ordning och säkerhet, inte anses onödiga eller oproportionerliga. Det har inte heller kommit fram att tillställningen onödigtvis försvårats på något annat sätt”, står i domen.

Malmö FF har ännu inte uttalat sig om domen.